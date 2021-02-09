МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" планирует запуск платежного сервиса Yandex Pay, следует из опубликованных материалов компании, где описаны условия использования сервиса.

"Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах "Яндекса", в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису", — говорится в описании сервиса. "Яндекс" подал в суд сразу пять исков к Роспатенту

Указывается, что сервис предназначен для личного некоммерческого использования. Для пользователю будет необходимо пройти регистрацию в сервисах "Яндекса", либо авторизоваться с использованием ранее зарегистрированной учетной записи в других сервисах "Яндекса".

Полная функциональность сервиса доступна для пользователей, достигших возраста 18 лет.

Для безналичной оплаты необходимо выбрать предложенную в интерфейсе сервиса привязанную карту, ранее сохраненную в личном кабинете учетной записи сервисов "Яндекса", либо указать на платежной странице данные банковской карты, используемой для оплаты.

Указанная пользователем при оплате банковская карта сохраняется в качестве привязанной карты для возможности ее последующего использования в сервисе.

Привязанная карта может быть использована для оплаты в иных сервисах "Яндекса" или иных лиц, в которых доступна авторизация с помощью учетной записи сервисов "Яндекса", а также самой интернет-компанией для списания сумм, составляющих стоимость подписки на е сервисы.

В пресс-служба "Яндекса" воздержались от комментариев относительно планов создания платежного сервиса. В компании напомнили, что пользователи "Яндекса" уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании практически в один клик.

Сохранённые данные карты автоматически подтягиваются из аккаунта, не требуя дополнительных действий от пользователя, отметили в компании.

"Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах "Яндекса". Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее", — сказали в пресс-службе интернет-компании.

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