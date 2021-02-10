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Название ракеты "Протон" сделали товарным знаком для украшений и алкоголя
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"Роскосмос" зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета, в качестве товарного знака по категориям транспорта, ювелирных украшений и часов, а также... ПРАЙМ, 10.02.2021
товарный знак, космос, роскосмос, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Роскосмос" зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета, в качестве товарного знака по категориям транспорта, ювелирных украшений и часов, а также алкогольным напиткам.
Как следует из материалов, опубликованных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак зарегистрирован за "Роскосмосом" 26 января 2021 года и будет действовать до 9 января 2030-го.
Знак зарегистрирован для транспортных средств (аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху), изделий из благородных металлов и их сплавов (ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни, часы), алкогольных напитков (кроме пива).
В последнее время госкорпорация инициировала регистрацию на свое имя в качестве товарных знаков логотипа "Роскосмоса", названия и изображения робота "Федора", эмблем пилотируемых экспедиций на МКС и фразы Юрия Гагарина "Поехали!".
В госкорпорации отмечали, что это делается для защиты интересов "Роскосмоса" от недобросовестной конкуренции.
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