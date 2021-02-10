МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Роскосмос" зарегистрировал слово "Протон", которое носит тяжелая российская ракета, в качестве товарного знака по категориям транспорта, ювелирных украшений и часов, а также алкогольным напиткам. Рогозин отверг версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак зарегистрирован за "Роскосмосом" 26 января 2021 года и будет действовать до 9 января 2030-го.

Знак зарегистрирован для транспортных средств (аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху), изделий из благородных металлов и их сплавов (ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни, часы), алкогольных напитков (кроме пива).

В последнее время госкорпорация инициировала регистрацию на свое имя в качестве товарных знаков логотипа "Роскосмоса", названия и изображения робота "Федора", эмблем пилотируемых экспедиций на МКС и фразы Юрия Гагарина "Поехали!".

В госкорпорации отмечали, что это делается для защиты интересов "Роскосмоса" от недобросовестной конкуренции.

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