МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В России предложили разработать федеральную программу "Образовательный туризм" с целью популяризации страны за рубежом и привлечения учащихся. Соответствующую инициативу высказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж в письме на имя руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, передает RT. Почти половина россиян не планируют страховать здоровье в путешествии

По словам Куджа, одним из наиболее динамично развивающихся и самым перспективным туристическим сектором является молодежный, а один из его видов — образовательный — даже входит в классификацию, принятую Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО).

Ректор отметил, что молодые люди путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтерских программ. Россия по количеству обучающихся иностранных граждан занимает шестое место в мире. Вместе с тем в российском законодательстве отсутствует понятие "образовательный туризм", указал Кудж.

В связи с вышеизложенным он предлагает разработать госпрограмму "Образовательный туризм" и включить ее в разрабатываемый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

В ее рамках Кудж предлагает предоставлять иностранцам льготы на получение визы, если целью посещения Росси будет ознакомление с учебным заведением, условиями учебы, проживания, поступления.

"Предлагаем также разработать определение "образовательного туризма" как системной категории и включить его в законодательство России, а также в классификатор как отдельный вид туризма", — сказано в письме.

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