МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Власти РФ должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

"Нельзя удалять законно стоящие НТО (нестационарные торговые объекты – ред.) под предлогом благоустройства, дорожных работ и других "благих дел", когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию пока бы на год, пока власть разбирается в этой сфере. Все, кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места: так сделали в прошлом году в Челябинске", — сказал Титов. Бизнес в России выигрывает четыре из десяти судов с властью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. В документе говорилось об устранении излишних административных барьеров в мелкорозничной торговле.

Глава правительства, в частности, рекомендовал регионам обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

"Призыв Мишустина – просто глоток свежего воздуха", — заявил Титов. Однако, по его словам, нужны более серьезные и конкретные шаги. "Самое главное, вместе с амнистией надо ввести годовой мораторий на демонтаж НТО во всей России. Пусть рынок хотя бы восстановится", — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов напомнил, что вместе с Минпромторгом уже разработал законопроект, который призван урегулировать вопросы работы такой торговли. Однако документ, по его словам, "завис" на согласовании, во многом из-за противодействия местных властей.

"За годы работы уполномоченным удалось отстоять тысячи НТО. Однако этого не потребовалось бы, если бы была нормальная нормативная база. Пары абзацев об НТО в главном законе о торговле недостаточно. Местные власти на свой вкус трактуют такие пробелы либо в пользу бизнеса, либо против", — отметил бизнес-омбудсмен.

Читайте также:

Минцифры готовит онлайн-реестр требований к бизнесу