МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство утвердило правила формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований, предъявляемых к бизнесу в рамках госконтроля, Минцифры до 1 июля запустит соответствующий интернет-портал, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

Согласно документу, реестр — это федеральная государственная информсистема, создаваемая для систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных лиц о них, установивших их нормативных актах и сроках их действия. Целью создания реестра также названо ведение в электронном виде базы данных о нормативных актах, содержащих обязательные требования.

Согласно постановлению, вступающему в силу с 1 марта, оператором реестра определено Минцифры, Минэкономразвития займется методическим обеспечением наполнения реестра.

Вносить сведения в реестр уполномочены федеральные ведомства, ведущие контрольно-надзорную, аккредитационную и лицензионную деятельность, а также "Роскосмос", "Росатом".

Согласно документу, Минцифры должно до 1 марта ввести реестр в опытную эксплуатацию, до 1 июля – обеспечить работу публичного интернет-портала реестра. Минэкономразвития совместно с Минцифры, Минюстом и иными заинтересованными госорганами должны создать межведомственную рабочую группу по координации и методическому обеспечению формирования и ведения реестра. Уполномоченным органам поручено обеспечить наполнение реестра. Бизнес в России выигрывает четыре из десяти судов с властью

Минцифры в конце января 2021 года сообщало о завершении первого этапа работ по созданию новой информсистемы, реализующей механизм "регуляторной гильотины" в сфере контрольно-надзорной деятельности — Реестра обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля.

В министерстве поясняли, что созданная система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей федеральных органов власти, контрольно-надзорных органов и Аналитического центра при правительстве РФ и сокращает сроки разработки и рассмотрения нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования.

Минцифры добавляло, что система также позволяет автоматически распознавать в текстах нормативно-правовых актов обязательные требования и проверять их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения. "Это упрощает процессы наполнения и поддержания Реестра обязательных требований в актуальном состоянии", — поясняли в министерстве.

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