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2021
https://1prime.ru/business/20210211/833023696.html
Renault представила новый кроссовер в России
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Renault провела презентацию нового кроссовера Duster для России, его продажи начнутся уже в первом квартале 2021 года, следует из сообщения компании к презентации. "Renault Россия... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Renault провела презентацию нового кроссовера Duster для России, его продажи начнутся уже в первом квартале 2021 года, следует из сообщения компании к презентации.
"Renault Россия представляет новый Renault Duster, сохранивший ключевые преимущества автомобиля первого поколения – внедорожные характеристики и полную готовность к суровым условиям эксплуатации… Продажи нового Renault Duster стартуют в первом квартале 2021 года", — говорится в сообщении.
Как сообщил на презентации коммерческий директор компании Филипп Тьер, цены и комплектации новой машины будут объявлены в конце февраля, в первую очередь получат возможность приобрести автомобиль онлайн-покупатели.
Новый Duster будет представлен с четырьмя вариантами двигателя, три из которых доступны на текущем поколении модели (бензиновые 1,6 и 2 литра и дизельный 1,5 литра), а также с новым турбированным агрегатом объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил, комплектуемого как механической коробкой передач, так и вариатором CVT Xtronic, следует из презентации.