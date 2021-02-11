МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" покажет небольшую прибыль или даже убыток по итогам 2020 года, поэтому ждать высоких дивидендов не стоит, считают аналитики, опрошенные РИА Новости в преддверии годового отчета компании. Власти и "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение

"Роснефть", как и все остальные нефтяные компании, в 2020 году пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, а также от ограничений сделки ОПЕК+. В пятницу, 12 февраля, компания расскажет о своих результатах за год.

Аналитики "Атон" ожидают убыток компании за 2020 год на уровне 40 миллиардов рублей. "Вместе с тем, мы допускаем, что разовые статьи могли потенциально привести к более значительному росту чистой прибыли, что в данном случае может означать выплату небольших дивидендов", — добавляют они.

Более оптимистичного прогноза придерживаются в SberCIB Investment Research. "Мы ждем… чистой прибыли до 1,2 миллиарда доллара, средний курс рубля 76,1 (то есть 91,3 миллиарда рублей — ред.), что предполагает дивиденды на уровне 1,3 рубля на акцию",- полагает старший аналитик по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.

Наиболее высокую оценку дают аналитики Газпромбанка. "Поскольку по итогам первого полугодия 2020 года компания показала чистый убыток и не объявляла промежуточные дивиденды, мы ожидаем, что дивиденды за 2020 год будут полностью основываться на чистой прибыли за два полугодия 2020 года и дивиденд на акцию составит 3,2 рубля",- отмечают они.

Вместе с тем, некоторые эксперты допускают, что компания может отказаться от выплаты дивидендов по итогам года. "Роснефть" и BP договорились о сотрудничестве в сфере "чистой" энергетики

Так, в "ВТБ Капитал" полагают, что убыток компании составит 200 миллионов долларов (примерно 14,7 миллиарда рублей — ред.). "Учитывая дивидендную политику "Роснефти", мы не ожидаем выплат по итогам 2020 года, только если компания не отчитается о бумажной прибыли", — отмечают там.

"Мы полагаем, что в целом за 2020 год "Роснефть" отчитается с убытком в 12 миллиардов рублей, и соответственно, не ожидаем выплат акционерам — учитывая дивидендную политику компании, которая не корректируется на бумажные убытки", — сообщила управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года выросла на 29% — до 708 миллиардов рублей.

Как указано на сайте компании, по состоянию на 1 октября 2020 года основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у "Национального расчетного депозитария" — 10,43%, "РН-Нефтькапиталинвест" принадлежит 9,6% акций, "РН-Капитал" — 0,55%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, еще 0,34% акций принадлежит прочим миноритарным инвесторам.