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Юрист научил, как распознать фейковую квитанцию на оплату жилья
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Самое главное отличие фейковой квитанции от настоящей — это номер указанного в ней расчетного счета. Как правило, типография печатает квитанцию "один в один", и в принципе, если... ПРАЙМ, 12.02.2021
жку, коммунальные услуги, оплата услуг, жкх, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Самое главное отличие фейковой квитанции от настоящей — это номер указанного в ней расчетного счета. Как правило, типография печатает квитанцию "один в один", и в принципе, если не всматриваться в цифры, отличить ее очень тяжело. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите вы коммерческой организации, а не государственной", — добавляет юрист.
Поэтому самое главное — это перепроверять: в приложении онлайн, если вы оплачиваете через QR-код быстрым платежом, либо в банке, когда вашу квитанцию "забивают" в расчетный счет — таким образом сотрудники банка видят, кому идет платеж и понимают, что он направляется в коммерческую компанию.
Еще один вариант проверки квитанции- просто "вбить" в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ вашего города — он будет отличаться от того, куда вы направляете деньги.
"Другие данные и цифры в квитанции, кроме номера счета, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил", — подытожил эксперт.