МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Самое главное отличие фейковой квитанции от настоящей — это номер указанного в ней расчетного счета. Как правило, типография печатает квитанцию "один в один", и в принципе, если не всматриваться в цифры, отличить ее очень тяжело. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке"

"Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите вы коммерческой организации, а не государственной", — добавляет юрист.

Поэтому самое главное — это перепроверять: в приложении онлайн, если вы оплачиваете через QR-код быстрым платежом, либо в банке, когда вашу квитанцию "забивают" в расчетный счет — таким образом сотрудники банка видят, кому идет платеж и понимают, что он направляется в коммерческую компанию. Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Еще один вариант проверки квитанции- просто "вбить" в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ вашего города — он будет отличаться от того, куда вы направляете деньги.

"Другие данные и цифры в квитанции, кроме номера счета, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил", — подытожил эксперт.