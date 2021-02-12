МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российские автолюбители в среднем тратят 1150 рублей на одну заправку автомашины топливом, а дороже всего им обходятся дизтопливо и высокооктановый бензин (Аи-100), отмечается в аналитическом проекте Tinkoff Data.

Исследование проводилось на основе данных о платежах 12 миллионов клиентов банка "Тинькофф" с сентября по декабрь.

"В среднем россияне тратят за одну заправку 1150 рублей, самый высокий "средний чек" у дизельного топлива — 2109 рублей, на втором месте — Аи-100 (1902 рубля). Самый "низкий" чек у 98-го бензина (938 рублей)", — выяснили аналитики. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Также, согласно исследованию, в среднем владельцы авто заправляются один раз в 11 дней и пополняют бак за раз на 25 литров. Больше всего заливают дизельного топлива — 42 литра за одну заправку, а минимальный объем у бензина Аи-92, 21 литр.

Самым же популярным топливом в предыдущем году стал бензин Аи-95 — 45,4% из всех трат на топливо, на втором месте с долей в 40,6% бензин Аи-92, а замыкает тройку лидеров дизельное топливо — 10,9%. Также аналитики отметили, что в 2020 году стал чаще появляться в чеках высокооктановый бензин, они объяснили это обновлением автопарка и ростом экостандартов новых автомобилей.