МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2020 году снизилась на 79,1%, до 147 миллиардов рублей, EBITDA сократилась на 42,6%, до 1,209 триллиона рублей, сообщила компания. Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год

Снижение чистой прибыли год к году обусловлено динамикой показателя EBITDA и влиянием курсовых разниц, поясняет компания.

"Снижение показателя EBITDA в годовом выражении, помимо снижения выручки, вызвано увеличением налоговой нагрузки, в основном, отрицательным влиянием "демпфера" в составе обратного акциза, что было частично скомпенсировано снижением общехозяйственных и административных расходов на 9,3%", — отмечается в сообщении.

Также, чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, по итогам четвертого квартала составила рекордные 324 миллиарда рублей по МСФО благодаря эффекту от сделок по проекту "Восток Ойл" и неденежных факторов, сообщает компания.

"В IV квартале 2020 года чистая прибыль составила рекордные 324 миллиарда рублей (4,3 миллиарда долларов), что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов", — говорится в релизе.

При этом чистый убыток "Роснефти" за третий квартал составил 64 миллиарда рублей.

"Роснефть", несмотря на сложности прошлого года, добилась по его итогам чистой прибыли, которая станет базой для выплаты дивидендов, заявил глава компании Игорь Сечин.

"Восток Ойл" и другие инвестиционные проекты компании позволят обеспечить рост акционерной стоимости и дивидендной доходности для наших акционеров. Несмотря на все сложности 2020 года, компания обеспечила чистую прибыль, которая станет базой для распределения дивидендов в соответствии с дивидендной политикой", — приводятся его слова в релизе "Роснефти".