МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Российский авторынок продолжает сужаться — в прошлом году он сократился на 45 моделей, а за десять лет продажи упали вдвое. Дефицит машин сохранится как минимум до апреля, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Ситуация не критичная для небогатых покупателей – купить автомобили Lada и бюджетные иномарки российской сборки можно сразу. А вот срок ожидания моделей Audi, Skoda, BMW и ряда премиум-брендов может составить и несколько месяцев. Электромобилям предсказали цены обычных авто

ДЕФИЦИТ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

В этом году отечественный авторынок продолжает сокращаться из-за падения доходов россиян на фоне законодательных изменений в отрасли. Стремление государства локализовать производство иномарок в России и регулярное повышение утилизационного сбора — стимулы автоконцернам сворачивать свое представительство в России, указывает руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников.

"Еще одна причина спада — пандемия. Производители в прошлом году останавливали мощности и не произвели достаточного количества автомобилей, а по отдельным моделям даже свернули сборку. Заявки дилеров были снижены, и производство отреагировало снижением выпуска", — объясняет экс-главред журнала "За рулем" Петр Меньших.

Автомобилей не хватает по многим брендам, и такая ситуация будет сохраняться как минимум весь первый квартал, добавляет операционный директор АГ "Авилон" Александр Никонов.

В ближайшее время динамика существенно не вырастет, так как продажи новых машин будут зависеть от их наличия и уровня цен. Объемы запасов на складах, скорее всего, почти не изменятся до середины года.

"Но наряду с этим, дефицит является и катализатором спроса – многие покупатели все еще спешат с приобретением автомобиля. Интерес сейчас подогрет и ожиданием дальнейшего роста цен", — считает эксперт.

Но несмотря на то, что в прошлом году некоторые версии различных марок покинули рынок, критической ситуации с выбором у покупателей в 2021 году не будет — модельный ряд, если и продолжит сокращаться, то не существенно.

"У импортеров есть все возможности оперативно менять производственную линейку и подстраиваться под запросы потребителя – зачастую поставки той или иной модели на рынок прекращаются из-за низкого спроса на нее", — уверяет Никонов. В России выбрали лучшее авто 2020 года

Ослабление ограничительных мер и продление госпрограмм льготного автокредитования, а также ослабленный рубль влияют на рост покупательской активности, полагает в свою очередь президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Зубарев. "При дефиците новых автомобилей идёт перераспределение на вторичный рынок, особенно в премиум-сегменте", — утверждает он.

НИ КОНКУРЕНЦИИ, НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Многие уходят, поскольку присутствие в России не окупается, а новые технологии не спешат на наш рынок. По словам Меньших, cертификация новых моделей требует вложений, которые не компенсируются в достаточной мере прибылью с продаж. На рынке снизилась конкуренция. Так, "большая американская тройка" ушла с нашего рынка, распродав сборочные заводы, ушла часть "японцев" (Honda), итальянцы (Fiat Chrysler). Группа Peugeot-Citroen-Opel – пока "очень вялая" и не хочет вкладываться новыми моделями, предлагая единичные версии.

Нет предложения, не развиваются целые классы автомобилей. Особенно, по словам эксперта, мы отстаем в части гибридных и электрических моделей̆, которыми наполнен европейский̆ рынок.

"Государство не поддерживает их в полной мере, европейцам же дают дотации".

В мировом автопроме сейчас идет перестройка, анализ новых требований рынка. Европейцы отказываются от дизельных версий, больше предпочитают гибридные бензиновые и "прощупывают" электрические. "Нашему рынку это не интересно, поэтому и предложение сужается", — полагает Меньших.

ПРОПАЛО МНОГОЕ, НО ВЫБОР ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Однако выбор все же есть – прежде всего, в бюджетном ценовом сегменте. Сейчас в России более 40% рынка занимают модели Lada и Kia, остальную долю делят между собой альянсы Renault-Nissan, Hyundai и Volkswagen, говорит Решетников.

А вот в среднеценовой категории возможен дефицит. Это коснется, например, моделей концерна VAG: заказанных автомобилей Skoda придется ждать 3 месяца, Volkswagen – около 5-6 месяцев. На BMW импортной сборки срок ожидания может растянуться до 7 месяцев.

Из-за дефицита компьютерных чипов сократили производство Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan.

По словам Решетникова, если не принципиальны цвет и комплектация, можно купить за один день автомобили Lada, Hyundai, Kia российской сборки, Volkswagen Polo.

"А вот новый Tiguan с двухлитровым мотором придется ждать больше месяца, Touareg нет вообще, и под заказ их доставят через 5-6 месяцев", — добавляет он.

По информации пресс-службы компании "Авилон", в премиальном сегменте в дефиците сейчас находятся ликвидные модели автомобилей и SUV. По Audi это, например, Q5, A3, Q3, Q7 и Q8

По бренду BMW подождать придется X3, X4, X5, X6, а также третью серию. По Jaguar Land Rover в дефиците все комплектации моделей Land Rover Defender, Discovery Sport, Range Rover Evogue и Range Rover Velar, а также Jaguar E-pace и F-pace.

При этом практически все модели есть в наличии у Mercedes или ожидаются в ближайшей поставке, исключение составляют S Сlass 223 и Mercedes-Benz GLS Maybach.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Эксперты полагают, что большая часть брендов, в том числе, нацеленных на средний и премиальный сегменты, все же не намерены покидать российский рынок окончательно.

По мнению Меньших, активность сохраняют "большая немецкая тройка" и Porsche — в кроссоверах, а также корейцы, японцы, китайцы – в самых разных категориях. В основном, популярностью пользуются кроссоверы, а вот другие версии кузовов и монопривод интересуют автолюбителей меньше. "Вот так мы и приехали к кроссоверному однообразному парку", — говорит эксперт. Эксперт сообщил о новых правилах покупки авто с пробегом с мая 2021 года

Решетников предполагает, что первый квартал так и завершится спадом продаж и дефицитом автомобилей. "Вместе с тем, есть надежда, что во втором квартале автопроизводители нивелируют последствия пандемии и наладят производственные мощности до полного объема. В таком случае рост продаж новых авто может составить 3-7% уже к середине года", — заключил он.