МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Публикуя объявления о сдаче жилья, мошенники стараются сделать свое предложение очень выгодным, но не слишком дешевым, чтобы жертва не заподозрила подвох сразу. Чаще всего в объявлениях-подделках квартиры стоят на 5-10% ниже рынка, и они обязательно будут "от собственника", рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Московское жилье стали арендовать в складчину

Обычно мошенники используют сразу несколько аккаунтов – выгодные объявления пользуются популярностью, и кандидатам предлагают внести некую сумму, чтобы "забронировать" этот лот или внести предоплату за просмотр.

"Важно помнить – никаких предоплат! Деньги можно отдавать только после подписания договора найма – как посреднику сделки, так и арендодателю", — предупреждает эксперт.

Если в объявлении объект стоит немного дешевле аналогичных, то, возможно, в указанной арендной ставке не учтены коммунальные платежи. Низкая сумма привлекает внимание, а о полном размере выплат арендатор узнает потом. Однако в данном случае речь идет скорее об уловке, чем о мошенничестве.

Кроме того, в объявлении может быть представлен привлекательный объект – арендатор общается на сайте с "собственником", который предлагает перейти, например, в мессенджер. После этого жертве предлагают провести оплату через сайт – дают ссылку. Эксперты назвали 10 признаков квартир, которые опасно покупать

"Однако в личной переписке человеку подсовывают поддельную ссылку – деньги уходят мошеннику, более того, данные банковской карты известны, и впоследствии с нее могут снять все средства. Никогда не платите переходя по ссылке, и не делайте никаких предоплат и арендной платы переводом денег незнакомым людям", — настаивает Полякова.

Если вы сами разместили объявление о сдаче жилья, то вам могут позвонить, и, представившись сотрудником "очень известного агентства недвижимости", предложить на выбор арендаторов и провести показ квартиры. При этом вас попросят сделать предоплату за эти услуги – ведь придется искать подходящих жильцов, организовывать презентации и неоднократно приезжать, пока хозяин выберет подходящего арендатора. Или же арендатору предлагаются несколько отличных вариантов – тоже за предоплату. Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке"

"Далее — понятно: деньги переведены, а сотрудник так и не появился. Правила те же – никакой предоплаты! И прежде чем верить абоненту на слово, позвоните в агентство и узнайте, действительно ли звонивший является сотрудником указанного им агентства", — заключила эксперт.