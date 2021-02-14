МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Продажа квартиры – сложный и долгий процесс, в котором трудно обойтись без риелтора. Чтобы найти брокера, который хочет помочь клиенту, а не нажиться на нем, нужно следовать нескольким простым советам, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. Риелтор рассказала, как распознать фейковые объявления по сдаче квартиры

По ее словам, для продажи квартиры лучше обратиться в риелторское агентство с именем — вероятность встретить там недобросовестного агента чрезвычайно мала.

Впрочем, и частный брокер может быть профессионалом. Правда, нельзя забывать, что нечестные игроки рынка жилья работают, как правило, на себя — ни одна уважающая себя компания не возьмет их в штат.

Собственника должны насторожить постоянные предложения снизить цену. "Дело в том, что недобросовестный агент стремится как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию", — уточняет эксперт.

Еще один признак "черного" риелтора – это дублирование объявлений. "Если вы увидите, что на разных рекламных площадках цена вашей квартиры отличается, то имеет смысл отказаться от услуг своего агента", — советует Коркка. Размещая объявление с заниженной стоимостью, брокер пытается реализовать жилье в максимально короткий срок. Он быстро получит комиссию – вы продадите квартиру дешевле, чем могли бы.

Наконец, надо обратить внимание на то, платит ли комиссию риелтору еще и покупатель. "Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией – меняйте агента", — резюмирует специалист.

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