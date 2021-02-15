МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада привели к удорожанию поездок на такси в Москве, при этом сами тарифы не повышались, рассказали РИА Новости в пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси "Ситимобил" и "Яндекс.Такси".

"Сами тарифы – стоимость 1 километра и 1 минуты – не менялись. Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки – на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Однако важно, что финальная цена показывается пользователю сразу во время заказа", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Там добавили, что на цену влияет и спрос на такси: в прошлые выходные он был значительно выше, чем обычно, а таксистов на линии — меньше.

"Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. В свою очередь, и таксистов было меньше, чем обычно: кто-то не смог откопать машину, чтобы выйти на линию, кто-то – завести ее", — пояснили в "Яндекс.Такси". ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" по покупке активов группы "Везет"

В "Ситимобиле" рассказали, что стоимость поездок на такси формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и погоду. "Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии", — разъяснили в "Ситимобиле".

"В эти выходные и в понедельник из-за снегопада и мороза мы видим сильно возросший спрос на поездки. Многие автомобилисты предпочли и сегодня передвигаться на такси, поскольку не смогли откопать свои автомобили или решили не рисковать из-за сложных дорожных условий. В этой связи могло увеличиться время подачи машины и стоимость поездки. Сами тарифы не менялись из-за погодных условий и ситуации на дороге и согласованы с перевозчиками", — добавили в пресс-службе "Ситимобил".

В "Яндекс.Такси" заверили, что вместе с таксопарками-партнерами компания старается привлечь на линию как можно больше водителей. "Кроме того, предлагаем воспользоваться рекомендациями о том, в какое время и когда лучше заказывать такси, чтобы сэкономить", — добавили в компании.

Читайте также:

В США занимаются разработкой "летающего такси"