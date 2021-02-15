МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены сельхозпроизводителей РФ на отдельные категории сельхозпродукции на фоне введения тарифной квоты на экспорт зерна и пошлины на вывоз пшеницы уже начали снижаться, следующий этап введения пошлин поддержит этот тренд, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Начало действия тарифной квоты на экспорт зерновых и пошлины на вывоз пшеницы позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации. В том числе, мера поможет не допустить скачкообразного роста цен на большой ряд базовых продуктов питания для населения – мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию, яйца", — сообщили в пресс-службе.

Минсельхоз РФ в настоящее время уже отмечает снижение цен сельхозпроизводителей на отдельные категории товаров. Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна

В частности, с 3 по 10 февраля стоимость продовольственной ржи снизилась на 1,6%, пастеризованного молока — на 0,3%, сливочного масла жирностью 82,5% — на 0,7%, а пшеничной муки — на 0,5%.

"Следующий этап введения зерновых пошлин, который ожидается с марта 2021 года, позволит дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости и управляемости ситуации на рынке", — добавляют в министерстве.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. Минсельхоз объяснил низкий спрос на зерно из госфонда

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Кроме того, в РФ со 2 июня заработает новый инструмент регулирования экспорта зерна из России — так называемый "зерновой демпфер".

Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.

Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (бенчмарком, рассчитываемым еженедельно) и базовой ценой.

Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Средства, полученные за счет работы демпфера, с июля планируется направлять на субсидирование затрат производителям пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

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