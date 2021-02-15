МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия с 15 февраля по 30 июня 2021 года устанавливает квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, на этот же период вводится пошлина на экспорт зерна. Отраслевые союзы оценили эффект от зерновой пошлины

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Основанием для установления квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, а также пошлины на вывоз зерна стала необходимость стабилизации в стране цен на муку и хлеб и на вывоз этих сельхозкультур. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 15 декабря.

Согласно документу, квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн устанавливается на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Она должна распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. На основании приказа Минсельхоза РФ, подписанного в начале февраля, объем квоты распределен между 234 экспортерами.

Кроме того, на тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, вводится пошлина на экспорт зерна. В частности, пошлина для пшеницы в пределах квоты составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну.

Для кукурузы и ячменя вывозные пошлины до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты — составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Кроме того, в РФ со 2 июня заработает новый инструмент регулирования экспорта зерна из России — так называемый "зерновой демпфер". Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.

Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (бенчмарком, рассчитываемым еженедельно) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов. Средства, полученные за счет работы демпфера, с июля планируется направлять на субсидирование затрат производителям пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

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