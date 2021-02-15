МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Порядка половины российских предприятий малого и среднего бизнеса планируют привлекать банковские кредиты в 2021 году, причем 80% из них кредитовались и в 2020 году, сообщила РИА Новости вице-президент, директор центра социально-экономических исследований Центра стратегических инициатив (ЦСЭИ ЦСР) Лора Накорякова. Титов попросил Путина продлить субсидии на поддержку занятости для МСП

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщила, что правительство подготовило новый антикризисный пакет мер поддержки бизнеса. В частности, в него вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, а также смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения. Проработать меры поручено Минфину, Минэкономразвития и ФНС, пишет издание.

"Несмотря на то, что спрос в сегменте МСП на господдержку в целом снижается (минус 30 процентных пунктов), заинтересованность бизнеса в кредитах (в том числе и в льготном кредитовании) остается высокой. Так, 47% МСП планируют привлекать банковские кредиты в 2021 году, причем 80% из них кредитовались и в 2020 году", — сказала Накорякова. Греф назвал самые эффективные меры поддержки россиян и бизнеса в пандемию

По ее словам, как показывает мониторинг бизнес-климата ЦСР, в сегменте МСП к февралю 2021 года 5 из 10 компаний говорят о том, что им нужна поддержка со стороны государства.

В свою очередь руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов отметил, что программы кредитования не только востребованы малым и средним бизнесом, но и достаточно эффективны с точки зрения занятости. Он указал на то, что предоставление независимых гарантий со стороны "Корпорации "МСП" значимо повлияло на занятость даже в сложный 2020 год.

"За период октябрь 2019 – октябрь 2020 года численность занятых в МСП — получателях гарантий в среднем выросла больше на 40%, чем в схожих предприятиях, которые такую поддержку не получили. Количество созданных рабочих мест вследствие предоставления гарантий за период оценки могло составить порядка 17 тысяч", — сказал Белоглазов.

Наибольшую пользу такая мера поддержки принесла для микропредприятий, где средний эффект меры на занятость составил 83%. Тогда как для малых и средних компаний — 21% и 7% соответственно, добавил он.

"Корпорация "МСП" предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства прямые гарантии для получения кредитов и займов, позволяя воспользоваться заемными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.

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