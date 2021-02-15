МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия в январе 2021 года снизила производство продуктов питания на 2% относительно января предыдущего года и на 14,6% — по сравнению с декабрем 2020 года, следует из материалов Росстата. В России изменились цены на ряд продуктов

Мяса в январе произведено 233,4 тысячи тонн, что на 3,4% больше, чем в январе 2020 года, охлажденного мяса птицы — 261,98 тысячи тонн (на 2,1% меньше, чем в январе предыдущего года), вареных колбасных изделий — 121,74 тысячи тонн (на 4,8% больше), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — 331,69 тысячи тонн (на 9,7% больше).

Производство молока в январе составило 468,67 тысячи тонн (на 4,1% больше, чем в январе 2020 года), сливочного масла — 21,29 тысячи тонн (на 1,2% меньше), сыров — 41,73 тысячи тонн (на 2,5% меньше).

В январе производство мороженой рыбы составило 197,63 тысячи тонн (на 18,3% больше, чем в январе 2020 года), мороженого рыбного филе — 21,09 тысячи тонн (на 5% больше), свежего или охлажденного филе — 285 тонн (на 1% больше). Россияне в январе стали меньше покупать сахара и масла

Икры осетровых рыб изготовлено 4,3 тысячи тонн, что на 65,3% больше, чем в январе прошлого года, объем производства икры лососевых рыб снизился на 32,5%, до 96 тысяч тонн.

Выпуск шоколада и кондитерских изделий с сахаром в январе по сравнению с январем прошлого года вырос на 6,1%, до 128,82 тысячи тонн.

Помимо этого, Россия в январе снизила производство подсолнечного масла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выпуск свекловичного сахара также уменьшился, говорится в сообщении.

"Белого свекловичного сахара в январе изготовлено 200,8 тысячи тонн, что на 62,7% меньше, чем в январе, и на 69,5% меньше, чем в декабре 2020 года. Значительное снижение объемов производства сахара в январе по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году", — говорится в сообщении.

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе составило 493,7 тысячи тонн, снизившись на 12% к декабрю 2020 года и на 10,4% меньше к январю прошлого года.

"Рафинированного подсолнечного масла и его фракций (произведено) Почему в России продукты питания всегда дорогие?

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе составило 550,3 тысячи тонн, что на 22,8% меньше итогов декабря 2020 года и на 14,1% меньше, чем в январе 2020 года.

Изготовление хлебобулочных изделий недлительного хранения составило 428,4 тысячи тонн, это на 7,2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 5,3% меньше, чем в январе 2020 года.

Выпуск макаронных изделий в январе уменьшился на 0,4% по сравнению с январем 2020 года и на 16% относительно декабря 2020 года.

Производство гречки в январе составило 26,1 тысячи тонн, что на 12% больше, чем в январе прошлого года, но на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года.

При этом Россия увеличила выпуск пива на 6%, производство сигарет — на 7%.

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