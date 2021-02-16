МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Стоимость косметического ремонта квартиры в Москве в среднем начинается от 600 тысяч рублей, при этом сумма может быть меньше, если собственники решат проводить ремонт своими силами, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Эксперты назвали 10 признаков квартир, которые опасно покупать

Эксперты школы ремонта "Леруа Мерлен" напоминают, что основных видов ремонта два — капитальный и запланированное обновление. Последний также называют минимальным или "косметическим". Он, как правило, включает в себя замену финишного слоя отделки на полу, стенах, потолках, замену сантехнического оборудования, световых приборов, карнизов и другого оборудования.

"Минимальный ремонт двухкомнатной квартиры вторичного рынка площадью 45 квадратных метров с применением наиболее доступных строительных и отделочных материалов и оборудования составит приблизительно от 600-800 тысяч рублей", — подсчитали эксперты "Леруа Мерлен".

Они уточнили, что в подсчет уже включена стоимость строительных материалов и услуги бригады. При расчете, по словам экспертов, используют постоянные (площадь и назначение помещения) и переменные параметры. К последним относятся особенности дизайна, состояние помещения, виды и количество работ, категория и стоимость строительных и отделочных материалов, класс подрядчика и стоимость его услуг, а также сложность технических решений.

Первый этап при ремонте — разработка проекта, которую обычно берет на себя владелец квартиры, комментируют в "Леруа Мерлен". Также проект может предоставить компания-подрядчик или гипермаркеты по обустройству дома в качестве бонуса за приобретение строительных и отделочных материалов. Второй этап — оценка необходимых работ, далее составляется смета, из которой можно узнать, что входит в общую стоимость ремонта в пересчете на 1 квадратный метр.

Для Санкт-Петербурга средняя стоимость ремонта в расчете за квадратный метр по состоянию на конец прошлого года составила 6,7 тысячи рублей, для Москвы – 6 тысяч, информирует генеральный директор занимающейся исследованиями различных отраслей России компании InfoLine Иван Федяков. По его словам, такие данные показало последнее исследование "Индекс российского ремонта", а в сравнении с 2019 годом рост стоимости составил 5% для Петербурга и 5,6% для Москвы.

"Индекс поквартально показывает стоимость стандартной корзины товаров, требующихся для ремонта. То есть это строительно-отделочные материалы, а также расходные и сопутствующие материалы — сухие смеси, напольные покрытия, красящие смеси, сантехника, двери, инвентарь для смешивания и нанесения составов", — говорит Федяков.

При этом, отмечает он, в сумму не заложены расходы на работу отделочных бригад. "Это плавающий рыночный показатель. Безусловно, если человек не собирается делать ремонт самостоятельно, а планирует обратиться за помощью к профи, то это нужно учитывать в бюджете", — отмечает он.

Стоимость материалов для ремонта в Москве по-прежнему обходится покупателю дешевле, чем в Санкт-Петербурге, комментирует в свою очередь директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин. "Насколько вырастет цена корзины товаров в 2021 году, сказать сложно. Мы как поставщики живем с прежней формулой ценообразования, отталкиваемся от закупочных цен производителей", — рассуждает он.

По словам Федякова из InfoLine, более высокая стоимость материалов в Санкт-Петербурге объясняется рядом факторов, в числе которых более жесткая конкуренция производителей на столичном рынке, а также логистические особенности. "Москва является логистическим хабом и, конечно, все потоки стройматериалов сосредоточены на ней, а уже потом расходятся по стране, и за счет учета логистических расходов цена там может быть выше", — подытожил он.

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