МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Стоимость косметического ремонта квартиры в Москве в среднем начинается от 600 тысяч рублей, при этом сумма может быть меньше, если собственники решат проводить ремонт своими силами, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. 

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Эксперты школы ремонта "Леруа Мерлен" напоминают, что основных видов ремонта два — капитальный и запланированное обновление. Последний также называют минимальным или "косметическим". Он, как правило, включает в себя замену финишного слоя отделки на полу, стенах, потолках, замену сантехнического оборудования, световых приборов, карнизов и другого оборудования.

"Минимальный ремонт двухкомнатной квартиры вторичного рынка площадью 45 квадратных метров с применением наиболее доступных строительных и отделочных материалов и оборудования составит приблизительно от 600-800 тысяч рублей", — подсчитали эксперты "Леруа Мерлен".

Они уточнили, что в подсчет уже включена стоимость строительных материалов и услуги бригады. При расчете, по словам экспертов, используют постоянные (площадь и назначение помещения) и переменные параметры. К последним относятся особенности дизайна, состояние помещения, виды и количество работ, категория и стоимость строительных и отделочных материалов, класс подрядчика и стоимость его услуг, а также сложность технических решений.

Первый этап при ремонте — разработка проекта, которую обычно берет на себя владелец квартиры, комментируют в "Леруа Мерлен". Также проект может предоставить компания-подрядчик или гипермаркеты по обустройству дома в качестве бонуса за приобретение строительных и отделочных материалов. Второй этап — оценка необходимых работ, далее составляется смета, из которой можно узнать, что входит в общую стоимость ремонта в пересчете на 1 квадратный метр.

Для Санкт-Петербурга средняя стоимость ремонта в расчете за квадратный метр по состоянию на конец прошлого года составила 6,7 тысячи рублей, для Москвы – 6 тысяч, информирует генеральный директор занимающейся исследованиями различных отраслей России компании InfoLine Иван Федяков. По его словам, такие данные показало последнее исследование "Индекс российского ремонта", а в сравнении с 2019 годом рост стоимости составил 5% для Петербурга и 5,6% для Москвы.

"Индекс поквартально показывает стоимость стандартной корзины товаров, требующихся для ремонта. То есть это строительно-отделочные материалы, а также расходные и сопутствующие материалы — сухие смеси, напольные покрытия, красящие смеси, сантехника, двери, инвентарь для смешивания и нанесения составов", — говорит Федяков.

При этом, отмечает он, в сумму не заложены расходы на работу отделочных бригад. "Это плавающий рыночный показатель. Безусловно, если человек не собирается делать ремонт самостоятельно, а планирует обратиться за помощью к профи, то это нужно учитывать в бюджете", — отмечает он.

Стоимость материалов для ремонта в Москве по-прежнему обходится покупателю дешевле, чем в Санкт-Петербурге, комментирует в свою очередь директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин. "Насколько вырастет цена корзины товаров в 2021 году, сказать сложно. Мы как поставщики живем с прежней формулой ценообразования, отталкиваемся от закупочных цен производителей", — рассуждает он.

По словам Федякова из InfoLine, более высокая стоимость материалов в Санкт-Петербурге объясняется рядом факторов, в числе которых более жесткая конкуренция производителей на столичном рынке, а также логистические особенности. "Москва является логистическим хабом и, конечно, все потоки стройматериалов сосредоточены на ней, а уже потом расходятся по стране, и за счет учета логистических расходов цена там может быть выше", — подытожил он.

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