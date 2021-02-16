МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на готовую продукцию, такую, как колбаса и сосиски, пишет "Коммерсант". Эксперты рассказали, как росли цены на продукты в несетевой рознице

В "Ленте" рассказали, что поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%. В ряде случаев производители обещают пролонгировать процесс повышения цен на несколько месяцев.

По словам крупного переработчика мяса, если в феврале прошлого года килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87–92 рубля, то сегодня —134–138 рублей, свинина на кости стоила 119 рублей за килограмм, а сейчас — те же 134–138 рублей.

Предполагается, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году,— в том числе из-за роста себестоимости. "Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы",— отметил коммерческий директор АПФ "Наша житница" (бренд "«Стейков"») Артем Кудимов.

Производители обычно согласовывают с ритейлерами новые цены два-три месяца.

В Минсельхозе изданию сообщили, что пока не получали обращения мясопереработчиков, однако причин для роста цен там не видят. В ведомстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

Читайте также:

Власти сказали, стоит ли продлевать соглашения по ценам на масло и сахар