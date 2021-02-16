МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Дефицит чипов, вызванный замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, ростом спроса и торговыми войнами, может повлечь рост цен на электронику в России, но он может быть временным, рассказали РИА Новости представители российских производителей микроэлектроники и техники. В России могут вырасти цены на колбасу

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты сообщили, что цены на электронику выросли в России с начала года на 5-20% в зависимости от типа товара, это связано с дефицитом основных комплектующих. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители — в январе The Wall Street Journal писала, что ряд автоконцернов, работающих в США, в том числе Ford, Honda, бренды компании Fiat Chrysler планируют сократить производство из-за проблем с поставками микросхем.

ДЕФИЦИТ ЧИПОВ

С дефицитом чипов сталкивается и российский рынок, чему способствовало замедление поставок и рост спроса на фоне пандемии коронавируса, отмечают производители микроэлектроники. Однако российский рынок может заметить этот дефицит с некоторой задержкой, полагают они.

Как рассказал гендиректор компании GS Nanotech (предприятие по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции) Олег Ким, дефицит возник не случайно, и вклад в это внесли все ведущие производители электроники.

"Они создают запасы на своих складах, опираясь на опыт первой волны пандемии 2020 года, когда отрасль столкнулась с дефицитом компонентов, несмотря на то что производства ведущих чипмейкеров не останавливались. Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов", — сказал Ким.

По его словам, Россия в этом смысле не отличается от большинства других стран – полупроводники для электроники массового спроса в нашей стране не производятся, максимальный уровень локализации такого производства – корпусирование чипов. "Соответственно, дефицит полупроводников оказывает на нас такое же влияние, как и на весь мир. Традиционно заказы российских компаний не очень большие по объемам, поэтому наши предприятия не приоритетны для заводов по производству полупроводников по сравнению с глобальными заказами. Соответственно, сроки поставок мелким заказчикам (и не только отечественным) увеличиваются", — пояснил Ким. Эксперты рассказали, как росли цены на продукты в несетевой рознице

Директор по стратегическому развитию ПАО "Микрон" Карина Абагян отметила, что дефицит касается, прежде всего, отдельных сегментов (автоэлектроники, телекоммуникаций и промышленной электроники). "При этом российские предприятия — производители электроники используют, в основном, не чипы, а готовые модули, то есть дефицит чипов ударит по ним с задержкой в три-шесть месяцев, а сегодня проблемы, скорее, с удлинением сроков поставки из-за жестких карантинных мер в Китае", — сказала Абагян.

Гендиректор компании "Рутек" (производитель вычислительной техники и телеком-оборудования) Андрей Безруков отметил, что периодически возникающий дефицит тех или иных материалов, компонентов и устройств – постоянное явление для рынка электроники и микроэлектроники, в частности. "Главная его причина в большинстве случаев – либо возникновение высокого мгновенного спроса, либо одновременный переход ряда производителей на другие технологические решения, нормы, правила, стандарты", — пояснил глава компании.

"Возможна также обратная ситуация – когда во время существенного спада спроса (например, в период пандемии) замораживаются мощности крупных производителей, перестают выпускаться новые контейнеры для перевозки и многие сопутствующие товары. После, как правило, возникает существенное повышение спроса, при этом существующих производственных мощностей становится недостаточно, и производители закупают все новые и новые средства производства, которые потенциально в следующие периоды не будут необходимы в таком количестве. В перспективе это может привести к последующему снижению цены на ряд товаров", — рассказал Безруков.

Глава GS Nanotech полагает, что рынок адаптируется к ситуации. "Как и любой производственный процесс, производство электроники время от времени сталкивается с дефицитом тех или иных материалов. Это может происходить, например, при переходе производителей чипов на новые проектные нормы. В течение ближайшего года, скорее всего, дефицит компонентов сохранится. Далее прогнозировать пока сложно, но, скорее всего, рынок адаптируется, что уже неоднократно происходило", — сказал Ким.

РОСТ ЦЕН НЕИЗБЕЖЕН?

По мнению гендиректора "Рутека", в текущей ситуации дефицит чипов в РФ действительно может появиться, и цена на электронику в таком случае "почти гарантировано" временно возрастет. Власти сказали, стоит ли продлевать соглашения по ценам на масло и сахар

"Сейчас электроника дорожает: в целом по рынку – по-разному, но в среднем можно говорить о росте около 7% почти на все. Связано это, прежде всего, с возвратом спроса и невозможностью перевезти и доставить всю продукцию вовремя в связи с высокой загруженностью каналов транспортировки. Скорее всего, тенденция будет сохраняться еще порядка трех-шести месяцев. Далее все будет зависеть от роста спроса, и высока вероятность того, что цены немного отыграют обратно", — сказал гендиректор "Рутека".

Абагян из "Микрона" считает, что электроника "с большой вероятностью" будет дорожать по причине усиления межгосударственных торговых войн и замедления логистических цепочек. "Кроме этого, с каждым переходом на новые технологические нормы, производителей микроэлектроники становится все меньше, доступ к технологиям становится все более ценным ресурсом и инструментом влияния", — добавила она.

Гендиректор "Рутека" отметил также, что цена на микросхемы памяти падала последние 1,5 года, а ряд компонентов, выпускаемых преимущественно в малой серии, продавались по цене ощутимо выше рыночной. "А это значит, что ее удорожание будет минимальным", — считает Безруков.

Гендиректор GS Nanotech, в свою очередь, отметил, что производители чипов уже отреагировали на спрос: в декабре 2020 года тайваньский производитель полупроводников TSMC отменил оптовые скидки (речь идет о 2-3%) для основных игроков — Apple, Nvidia и других, влияние оказывают и сети 5G, которые все больше перетягивают на себя ресурсы фабрик по производству полупроводников.

"Аналитики прогнозируют рост цен на те же телефоны Apple как минимум на объем отмененной оптовой скидки от производителя чипов, которую теряет компания. Аналогичным образом стоит ожидать увеличения цен как на компоненты, так и на итоговую продукцию других производителей", — заметил Ким.

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