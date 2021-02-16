МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ограничение движения грузовиков во время снегопада в Москве может привести к проблеме дефицита товаров в магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейших ритейлеров "Магнит" и "Ашан Ритейл Россия". Экономисты объяснили, как ритейлеры обходят заморозку цен на продукты

Заместитель руководителя — начальник Ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин заявил журналистам во вторник, что в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента устранения последствий непогоды.

"Ограничение на въезд грузовиков в Москву в период снегопадов несет в себе угрозу доступности товаров на полке", — сказали в пресс-службе "Магнита".

Тем не менее, в компании отмечают, что на данный момент у ритейлера нет проблем с поставками товаров в московские магазины.

Пресс-служба "Ашан Ритейл Россия" сообщила, что с 12 по 14 февраля в магазинах сети наблюдались перебои с поставками, так как фуры приезжали с опозданием в связи со снегопадом как на загрузку, так и на выгрузку.

"На работе магазинов это не сказалось, товары в достаточном количестве присутствовали на полках. В настоящее время проблем с поставками более не наблюдается", — добавил ритейлер.

Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы. Это повлияло на ситуацию на дорогах, пробки в пятницу днем достигли максимального значения в 10 баллов, серьезные заторы продолжались и в выходные.

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