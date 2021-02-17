МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили рост отпускных цен, пишет газета "Известия" источник на розничном рынке. Эксперт прогнозирует рост цен на говядину и птицу

Источник на рынке уточняет, что цены могут повыситься на величину до 10%.

Отмечается, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются повышать стоимость товаров постепенно, растягивая процесс во времени.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков пояснил, что объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. После этого болезнь появилась и в других регионах.

Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы и на существенное сокращение поголовья. Все это повышает внутренние издержки и вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости.

Беляков отметил, что экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10%.

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что у них нет информации о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Хотя там признали, что увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в регионах, а также повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. При этом в ведомстве подчеркнули, что предпосылок для существенного роста цен на товары нет.

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