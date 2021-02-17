МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Проводники российских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) тестируют новую форму, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В России изменились правила перевозки животных в поездах

"Новая форменная одежда начальников поездов и проводников изготовлена в едином стиле. Отличается она только по головным уборам и знакам различия на рукавах пиджаков. Комплекты предусмотрены для круглогодичного ношения и включают в себя все необходимое работнику для комфортной работы в любом климатическом поясе страны", — рассказали в ФПК.

Одежда выполнена в белом, светло-коричневом, коричневом и красном цветах. Для формы использованы качественные и современные материалы, исходя из практичности и удобства использования. "Особое внимание уделялось морозоустойчивости зимних элементов формы. Сейчас, в период опытной эксплуатации, проводники дают оценку теплоизоляционным свойствам, удобству фасона и качествам материалов новой формы", — пояснили в компании.

Выбирали дизайн сами работники. Также опросы проводились среди пассажиров — участников программы лояльности "РЖД Бонус".

Всего в опытной эксплуатации участвуют более 300 работников — проводники, начальники поездов, в том числе 85 кассиров Московского вокзала Санкт-Петербурга. Пассажиры могут увидеть сотрудников в новой форменной одежде в фирменных поездах №1/2 "Красная Стрела" и № 59/60 "Тюмень" Нижневартовск — Москва, скоростных поездов "Стриж", двухэтажного поезда № 21/22 Санкт — Петербург — Мурманск, а также поезда №1/2 "Россия" Владивосток — Москва, который известен самым протяженным маршрутом.

"Сегодня на первый план выходят задачи по обновлению подвижного состава, введению новых требований к культуре обслуживания. Меняются и требования и к форменной одежде работника, участвующего в обслуживании пассажиров. Существует необходимость создать яркий и запоминающийся образ проводника, который бы выгодно смотрелся на фоне работников других компаний-перевозчиков и наглядно демонстрировал высокой уровень сервиса, предоставляемого в пути следования", — процитировали в ФПК слова замгендиректора Станислава Зотина.

Окончательное решение о введении новой формы планируется принять в третьем квартале 2021 года после получения замечаний и предложений от работников поездных бригад и билетных кассиров по итогам тестирования.

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