МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Наиболее раздражающими попутчиками, по мнению российских туристов, являются те, от кого дурно пахнет, их упомянули 27% респондентов, и те, кто во время поездки находится в состоянии алкогольного опьянения — 21%. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с которыми ознакомился RT. Опрос показал, что россиян больше всего не устраивает в начальниках

Также в тройку самых неприятных вошли туристы, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников. Против них высказались 16% участников опроса.

Среди других раздражающих категорией выделили любителей поскандалить, обладателей громких голосов и пассажиров с детьми. Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%).

Респонденты также рассказали, как часто во время поездок им приходится встречать неприятных попутчиков. "Постоянно не везет 16% путешественников — им все время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко", — отмечается в исследовании.

При этом 12% опрошенных заявили, что никогда не встречались с неприятными категориями пассажиров.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи человек.

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