МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Цены на продукты, производимые в России, неизбежно будут расти — как минимум в рамках инфляции, а если государство не вмешается в этот процесс, то и выше. Связано это с тем, что даже самые удачные отечественные проекты по импортозамещению завязаны на импортное оборудование, к тому же подорожали зерно, удобрения и комбикорма. Производители спешат отыграть понесенные за время пандемии потери, поэтому покупателям стоит готовиться к неприятным ценовым сюрпризам. В России может подешеветь один продукт

По данным газеты "Известия", торговые сети уже уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили рост отпускных цен на величину до 10%.

В то же время, по информации РБК, в российских магазинах рост стоимости картофеля и моркови за год составил 40% и 34% соответственно.

Так, средняя цена одного килограмма картофеля в розничных магазинах достигла 30,9 рубля, год назад это были 22,2 рубля за кило. Объясняется такой рост плохими погодными условиями и низким урожаем. Это привело к снижению предложения от поставщиков и, как следствие, росту цен на полках.

Также подорожали помидоры — на 20%, до 173,6 рубля за 1 кг, огурцы — на 16%, до 175,4 рубля за 1 кг, репчатый лук — на 10%, до 27,8 рубля за 1 кг.

НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты констатируют, что производители ждали этого момента давно.

"Не секрет, что производители хотят "отыграть" свои потери в пандемию и от резкого скачка курса рубля год назад. Можно говорить об импортозамещении и успехах в этом направлении, — они действительно у нас есть, — но даже самые удачные проекты в области производства мяса курицы и свинины завязаны на импортное оборудование, повышается и стоимость зерна и комбикормов", — поясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

Однако благодаря вмешательству правительства в ситуацию с ростом цен на ряд товаров в конце прошлого года на рынке возникла своеобразная боязнь непопулярных решений, связанных с повышением розничных цен. При этом, разумеется, производитель мечтает поднять их, чтобы компенсировать рост своих затрат и инфляцию. Он ждал лишь окончания негласно введенного моратория. Отсюда письма про повышение цен, направленные торговым сетям и переработчиками, рассуждает эксперт.

ЧТО ДИКТУЕТ ЗАГРАНИЦА

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров также указывает, что рост цен происходит не только за счет удорожания прямого импорта готовой продукции, но и из-за роста стоимости импортируемых компонентов — сырье, оборудование, упаковка. Дорожают транспортные услуги (вслед за ростом цен на бензин), а также удобрения и корма.

"Ранее также была тенденция "подтягивания" местных цен под стоимость импорта, но в последнее время она исчезла вследствие ограниченного потребительского спроса из-за падения реальных доходов населения", — говорит эксперт.

Не менее важно и то, что поставщики анализируют рынок и делают собственный расчет инфляции и удорожания.

Если соседние группы товаров подорожали на 20%, то поставщик принимает решение перестраховаться и поднять цены.

"К нему придут транспортные компании, сотрудники и скажут, что в магазине все подорожало — подними стоимость услуг и оплату нам. Где ему взять деньги, кроме как повышая отпускную цену?", — задает вопрос исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

Это объективная рыночная ситуация, и чтобы ее переиграть, надо пройти по всей цепочке, в конце которой мы упремся в тот факт, что рубль сильно подешевел по отношению к валюте. "Таким образом, ничего с этим не сделать — либо играть по рыночным правилам, либо переходить полностью на другие правила", — констатирует она.

РЕАЛЬНОСТЬ И ОЖИДАНИЯ

Если взять среднюю отпускную цен мяса курицы, то в убойном весе один килограмм стоит 119 рублей и даже несколько меньше. Стоимость же бройлера на полках в сетях — около 190-220 рублей. Россиян предупредили о грядущем росте цен на говядину

"Получается, что речь идет о перераспределении добавленной стоимости между производителями и сетями. Последние могут ужать свои аппетиты на 10%, и в этом случае потребитель не пострадает, но делать этого не хочется, ведь придется отчитываться перед инвесторами", — поясняет Чеглов.

Та же история происходит и со свининой. Если взять производителей колбас, то здесь добавленный продукт делится как минимум "на троих", и малейший рост цен еще более чувствителен. Именно поэтому "глас переработчиков слышнее".

По мнению Чеглова, "на инфляцию" поднимут все цены. Вопрос в том — вырастут ли они еще выше. "Если государство промолчит, цены в рознице поднимутся, пусть и меньше, чем в опте, но выше уровня инфляции. Однако в любом случае от роста уйти некуда", — заключил эксперт.