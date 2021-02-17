СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 17 фев — ПРАЙМ. Власти РФ рассматривает возможность предоставления авиакомпаниям второго транша субсидий на поддержку в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Конечно, авиационная отрасль из всех видов транспорта, пожалуй, пострадала больше всех из-за пандемии, это очевидно. Какой-то период авиакомпании — даже такие крупные, как "Аэрофлот" — прожили в тяжелой ситуации, скукожившись, что называется, резко сократив количество рейсов, особенно за границу, потому что внутренние рейсы мы никогда не ограничивали, это существенная часть бизнеса любой авиакомпании российской", — сказал Иванов. Минтранс ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний на 52%

"Началось выделение дотаций, субсидий. Первый, по-моему, транш был аж 43 миллиарда рублей на пассажирские авиакомпании. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейших субсидиях, потому что когда эпидемия или пандемия закончится, вам никто в мире не ответит, включая меня. Конечно, мы авиаотрасль, естественно, не бросим", — сообщил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, также правительство намерено поддержать ОАК, предоставив авиакомпаниям субсидии на покупку его самолетов.

"Она (авиаотрасль — ред.) потянула за собой и другую проблему очень серьезную — авиастроение. Авиакомпании, естественно, прекратили закупать новые самолеты. Это ударило по "Объединенной авиастроительной корпорации" очень сильно. Будем и ее поддерживать. Что касается ОАК, то там субсидии будут компаниям, которые покупают, например, "Сухой Суперджет", МС-21 или другие наши самолеты, — сказал Иванов.

Он затруднился назвать размер обсуждаемых субсидий, посоветовав адресовать этот вопрос Минпромторгу.

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