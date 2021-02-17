МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Проблема мошенничества на рынке недвижимости стоит остро — по оценкам экспертов, число подобных дел растет на 8% в год. Чтобы не стать жертвой черных риелторов, сделки с жильем следует проводить с участием нотариуса, рассказал агентству «Прайм» вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко.

Президент Владимир Путин поручит экспертам правительства решить вопрос с "черными риелторами", сообщили "Ведомости". Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями фракций Госдумы. Путин поручит разобраться с проблемой черных риелторов

Эксперт считает, что почвой для реализации преступных схем, цель которых – отъем недвижимости у рядовых граждан, выступает простая письменная форма для сделок.

"Возможность для людей купить или продать квартиру, скачав пример договора в интернете и подписав его без привлечения квалифицированного, а главное – ответственного специалиста, дает мошенникам полный карт-бланш", — сказал Радченко.

Наивно полагать, что визит в МФЦ меняет ситуацию к лучшему. Сотрудник МФЦ обязан просто принять документы в соответствии с требуемым перечнем – для их правовой проверки у него нет ни полномочий, ни квалификации, считает эксперт.

Радченко пояснил, что не защищены в юридическом плане и те, кто проводит сделку с участием банка, выдающего ипотечный кредит. У кредитных организаций свои задачи, главная из которых – убедиться в платежеспособности заемщика, а не в законности сделки.

Что касается риелторов, то их задача – не юридическая чистота сделки, а подготовка ее коммерческой составляющей. Поэтому нужно идти к нотариусу, в задачи которого входят вопросы законности, правомочности и юридической чистоты, отметил эксперт.

Вряд ли черный риелтор, задумавший отобрать у кого-то квартиру, по своей воле поведет жертву заключать договор через нотариуса. Его планы провалятся уже с первых минут сделки, когда нотариус начнет выяснять реальные намерения сторон и разъяснять ее правовые последствия.

По словам Радченко, проект договора купли-продажи составляется нотариусом с учетом интересов всех участников, в соответствии с их волеизъявлением. Шансов ввести наивного собственника в заблуждение или незаметно «протолкнуть» свою версию договора у преступника нет.

Нотариус, в отличие от любого другого участника рынка, отвечает за качество своей работы в полной мере, в том числе деньгами, возмещая весь возможный ущерб, возникший по его вине.

В отличие от мошенников, которые скрываются после совершения аферы, нотариус всегда на месте, его архивы доступны. Нотариусы могут вести видеофиксацию совершения нотариальных действий – записи можно предъявить суду, заключил эксперт.

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