МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Главное управление гражданской авиации (GCAA) ОАЭ приняло решение возобновить полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны, передает агентство WAM со ссылкой на главу управления Сайфа ас-Сувейди. Британия одобрила возобновление полетов Boeing 737 MAX

По словам ас-Сувейди, запрет отменен в результате "интенсивных усилий, предпринятых техническим комитетом ведомства, по оценке всех технических требований в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), Boeing и Федерального управления гражданской авиации США".

"Мы подчеркиваем приверженность GCAA обеспечению безопасного возвращения самолета в воздушное пространство страны", — заявил ас-Сувейди.

Глава управления отметил, что окончательное решение включает в себя меры, которые должны применяться авиакомпаниями, эксплуатирующими самолет Boeing 737 MAX, в том числе модернизацию системы MCAS, модернизацию процедур обучения пилотов и проверку эксплуатационной готовности всех самолетов перед возвращением к их использованию.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ приняло решение запретить полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны в 2019 году после того, как разбились два таких авиалайнера, такое же решение приняли еще около 20 стран.

В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации США.

В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Читайте также:

Рынок осторожно выкупает просадку Boeing