МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Только пятая часть россиян — 22% — готова тратить дополнительные средства на бытовую технику, компьютеры и смартфоны, поскольку изменились эквиваленты престижного потребления, следует из результатов исследования специалистов Высшей школы экономики, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Названа главная статья расходов россиян в зарубежных интернет-магазинах

"В 2020 году произошли изменения в эквивалентах престижного потребления: бытовая техника, компьютеры и смартфоны перестали быть таковыми, поэтому намерение тратить на их приобретение дополнительные деньги за последние четыре года сократилось на 11 процентных пунктов (с 37% в 2016 до 22% в 2020 году)", — говорится исследовании.

Отмечается, что на смену прежним ценностям приходит ориентация на расходы на фитнес и спорт, особенно для детей. Исследователи наблюдают рост намерений граждан увеличивать расходы по этой статье при повышении благосостояния — с 7% в 2018 году до 11% в 2020 году на детский спорт, и с 6% до 8% на взрослый.

Добавляется, что транспортные средства остаются символом комфорта и достатка, поэтому у населения сохраняется устойчивый рост желания увеличивать эти расходы при росте доходов — в целом по России с 6% в 2016 году до 12% в 2020 году. В Москве эти приоритеты не столь важны, поэтому с 13% они сократились до 8%. По мнению исследователей, "во многом это следствие ускоренного развития общественного транспорта в столице".

Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года. Участие в нем приняли граждане РФ в возрасте 15-72 лет, всего было опрошено шесть тысяч респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах РФ. Статистическая погрешность выборки составляет 1,9%. Предыдущие аналогичные исследования проводились специалистами ВШЭ в 2016 и 2018 годах.

Читайте также:

Аналитики выяснили, на что россияне брали займы в 2020 году