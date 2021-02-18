МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) после подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik V назначило докладчиков для постепенной экспертизы, сообщается в Twitter разработчиков препарата. Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

Отмечается, что российская сторона готова предложить Европе массовые поставки препарата — это станет возможно после одобрения вакцины регулятором и после завершения массовой вакцинации в России — в июне 2021 года.

Разработчики уточняют, что сроки можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, после того как соответствующие процедуры одобрит EMA.

Сейчас ожидается начало официального объявления процедуры постепенной экспертизы со стороны регулятора. Следующим шагом будет подача запроса на одобрение для рынка.

"Sputnik V исходит из того, что вакцины должны быть вне политики. Мы надеемся, что ЕС и EMA оценит вакцину с научной, а не с политической точки зрения", — отмечается в сообщении и напоминается, что препарат уже одобрен 29 странами.

Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз как партнера и хотят вместе работать для того, "чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС".

Тем временем Россия намерена поставлять дозы вакцины в Венгрию и некоторые другие страны ЕС, которые решили заказать Спутник V, напрямую.

Вакцина от коронавируса Sputnik V создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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