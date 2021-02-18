МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры не ожидают проблем с поставками товаров в свои магазины в Москве в связи с изменением с мая в столице правил получения пропуска для грузовиков, рассказали РИА Новости в "Магните" и "Ленте". Ритейлеры рассказали о принимаемых мерах по сдерживанию цен

В Telegram-канале столичного департамента транспорта ранее сообщили о новых правилах получения пропуска для грузовиков, которые заработают в Москве с 5 мая, цель изменения правил — сократить количество транзитных грузовиков на городских магистралях и в первую очередь на МКАД.

"Магнит" не ожидает перебоев с поставками товаров в магазины Москвы. Транспортные средства компании обеспечены годовыми пропусками, которые продолжат действовать",- сообщил ритейлер.

Компания отмечает, что она представлена в рабочей группе департамента транспорта Москвы, участвует в выработке планируемых изменений с учетом интересов бизнеса, что позволяет исключать риски сбоев в своевременной доставке продуктов для жителей Москвы.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Лента" также заверил, что новые правила получения пропуска не скажутся на компании. "Изменения не повлияют на цены и работу наших магазинов", — сказал ритейлер.

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