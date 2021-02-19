МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2020 году получил чистый убыток по МСФО в размере 196 миллионов евро против прибыли в 72 миллиона евро годом ранее, следует из финотчета основного акционера Волжского автозавода — французской Renault.

При этом, согласно документу, операционная прибыль предприятия в 2020 году осталась практически на уровне 2019 года — 129 миллионов евро против 130 миллионов, прибыль до налогов выросла в 3,6 раза — до 77 миллионов евро, капзатраты выросли на 27%, до 172 миллионов евро, выручка компании снизилась на 17%, до 2,8 миллиарда евро. "АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray

Долгосрочные обязательства "АвтоВАЗа", согласно отчету Renault, выросли в 2020 году на 22%, до 1,122 миллиарда евро, краткосрочные — на 18% до 1,021 миллиарда евро.

"АвтоВАЗом" владеет (100%) голландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. Около 32% самого СП принадлежит российской стороне, оставшиеся 68% — французскому концерну Renault. Волжский автозавод по итогам 2019 года впервые с 2012 года заработал небольшую чистую прибыль по РСБУ — в размере 385 миллионов рублей, продав 362,4 тысячи машин — на 1% больше по сравнению с 2018 годом.