МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Страховая компания "Согласие" в преддверии 23 февраля подсчитала на основе своих сведений о договорах каско "аварийность" обладателей самых распространенных мужских имен в России и поделилась этими сведениями с РИА Новости.

"В топ-50 страхователей с самыми распространенными мужскими именами наиболее аварийными были Егоры — 16,3%, а наименее — Анатолии (9,5%). Почти на таком же уровне (чуть выше 9%) частота убытков других аккуратных водителей-мужчин — по имени Леонид, Станислав, Валерий и Валентин", — рассказали в "Согласии".

Кроме того, в аварии попадал каждый десятый Владимир, Артемы — чуть чаще (10,9%). У Дмитриев этот показатель составил 10,7%, у Евгениев — 11,5%. Михаил и Николай водили немного аккуратнее — их частота убытков составила 10,4% и 10,1% соответственно. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Что же касается мужчин с самыми распространёнными именами, то, как рассказал агентству страховщик, за прошедший год 10,7% Александров из всех застрахованных по каско людей с таким именем попадали в аварии. Частота таких случаев у Сергеев оказалась чуть меньше — 10,3%. А у Алексеев, наоборот, этот показатель был выше и составил 11,2%. У Андреев частота страховых случаев оказалась еще чуть выше — 11,7%.

Самыми редкими же именами для компании оказались Семен, Лев, Глеб, Герман, Тимофей, Роберт, Яков и Всеволод. При этом выяснилось, что среди них чаще попадают в аварии Яковы (15,9%), а реже всего — Тимофеи (9,3%).

Также в "Согласии" подсчитали, что на возмещение мужчинам-клиентам компании по каско в прошлом году у них пришлось 2,5 миллиарда рублей. Примечательно, что средний убыток по таким случаям составил 107,7 тысячи рублей — это на 9% больше такого же показателя у водителей-женщин. Возмещение клиентам по имени Александр составило 228,1 миллиона рублей, Сергеи получили 207,7 миллиона, Андреи — 151,9 миллиона, а Алексеи — 149,3 миллиона рублей.