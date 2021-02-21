АБУ-ДАБИ, 21 фев — ПРАЙМ. Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время, в том числе для рынков Ближнего Востока, и его очень ждут в ОАЭ, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они (арабы) очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы — седан, лимузин — в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан, на который, по моему мнению — и это совпадает с мнением экспертов — спрос здесь будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан. И они очень ждут появления в следующем году уже серийного производства SUV (внедорожника), на который они очень рассчитывают. Возможно, даже такая углубленная кастомизация будет в Эмиратах", — рассказал Мантуров. Власти Австрии призвали ввести "грамотные" санкции против России

Один из первых зарубежных заказов Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты, квота у них достаточно серьезная, говорил в прошлом году в интервью РИА Новости глава Aurus Адиль Ширинов.

Сейчас в ОАЭ уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был Минпромторг РФ передал высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию в 2019 году на выставке Defexpo.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.