МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" и богатейшего россиянина Владимира Потанина снижается уже больше чем на 1 миллиард долларов из-за падения стоимости акций "Норникеля", следует из данных счетчика Forbes Real-Time. В мире появился ещё один миллиардер

По состоянию на 15.36 мск акции "Норникеля" на Московской бирже дешевели на 2,56% — до 26 394 рублей, а в первой половине дня они падали на 4,71% — до 25 812 рублей, следует из данных торгов. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные депозитарные расписки компании дешевеют на 7,29% — до 35,41 доллара за акцию.

В результате состояние Потанина, который занимает 47-ю строчку списка богатейших людей мира по версии Forbes, падает на 1,2 миллиарда долларов – до 30,1 миллиарда долларов. Тем не менее, Потанин по-прежнему возглавляет список богатейших россиян по версии издания.

Акции "Норникеля" дешевеют после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Потанин после аварии заявил, что она произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности. По его словам, компания будет ужесточать требования по промышленной безопасности.

Ростехнадзор в свою очередь заявил, что после проверки рассмотрит возможность приостановки фабрики.