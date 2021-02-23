МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Заняться поиском арендного дома в Подмосковье на летний сезон лучше уже с конца февраля – до того, как цены подрастут, при этом элитные коттеджи имеет смысл искать ближе к апрелю, когда в экспозиции появляются новые лоты, сообщили опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Эксперты рассказали о падении спроса на съемные квартиры в России

Весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19 риелторы фиксировали резкий рост интереса к загородной недвижимости Подмосковья. В этом году спрос на аренду загородного жилья также будет высоким, считают они, однако не побьет прошлогодний рекорд.

"Есть основания полагать, что предстоящий сезон весна-лето этого года будет более стабилен, рост цен ожидается чуть ниже, чем в прошлый сезон, но всё же он будет", — сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В среднем в самых популярных локациях Подмосковья аренда дома сегодня обойдется в 96,3 тысячи рублей в месяц, что на 12% выше, чем год назад, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. В большинстве загородных направлений наблюдается рост цен на аренду недвижимости, отметила она, а самые бюджетные варианты можно найти на Егорьевском (чуть более 72 тысяч рублей за месяц) и Новокаширском шоссе (76 тысяч рублей). Немногим дороже обойдется коттедж, расположенный на Ярославском (85 тысяч рублей), Дмитровском (94 тысячи рублей), Варшавском (97 тысяч рублей), Ленинградском (86 тысяч рублей), Горьковском (88 тысяч рублей) и Каширском (89 тысяч рублей) шоссе. Чуть более 100 тысяч рублей в месяц составит аренда дома на Киевском, Пятницком, Минском, Новорижском и Калужском шоссе. Самым дорогим направлением традиционно остается Рублево-Успенское шоссе, там за средний коттедж придется отдать почти 120 тысяч рублей в месяц. Риелтор рассказала, как распознать фейковые объявления по сдаче квартиры

Поиском дома в аренду на лето лучше всего заняться уже в конце февраля-начале марта, уверена Кирюхина, при этом в текущем году из-за снежной зимы этот срок может быть сдвинут на несколько недель. Дымова из Est-a-Tet тоже считает, что начать мониторить дома можно уже сейчас, пока есть выбор.

"Пик спроса здесь придется на март, поэтому к этому времени лучше уже определиться. Если говорить про обычные дачи, то выбор можно сделать и в апреле, поскольку традиционно в этом сегменте дачный сезон открывается с 1 мая", — поделилась аналитикой риелтор.

Искать элитный коттедж в аренду на весну и лето имеет смысл в марте или апреле, потому что именно в это время экспозиция пополняется новыми лотами, сообщила директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. Она указала, что спрос на аренду московских загородных домов высокого сегмента остается высоким, а вот с предложением в этом сегменте есть проблемы.

"Наблюдается острый дефицит предложения. Дело в том, что многие состоятельные люди, переехавшие в Подмосковье прошлой весной, когда был введен обязательный режим самоизоляции, продлили договоры аренды на зиму, весну и лето 2021 года. Поэтому во всех элитных локациях сейчас наблюдается сильная нехватка ликвидного предложения. И предпосылок к тому, что с приходом весны картина изменится, пока нет", — подытожила Раджабова.

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