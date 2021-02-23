МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает усталость металла в частях двигателя как предполагаемую причину происшествия в американском Денвере, когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки. Компания Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777

По словам председателя совета, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна – у самого основания, вторая надломилась примерно посередине. Части двигателя также незначительно повредили корпус самолета. Отмечается, что NTSB продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены.

"Говоря о лопатке вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла… Что касается лопатки вентилятора, которая сломалась посередине, ее повреждения связаны с ударом, полученным, когда другая лопатка, разломанная у основания, врезалась в нее", — заявил Сумвальт в ходе брифинга.

Он также добавил, что в понедельник вечером обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя, где во вторник ожидается повторная проверка.

Как ранее информировал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.

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