БИШКЕК, 23 фев — ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Ученые выяснили, нужна ли вторая доза вакцины переболевшим COVID-19

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, регистрация вакцины позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".

Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в начале марта 2020 года. На настоящий момент число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч. Умерли 1460 человек.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

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