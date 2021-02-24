2021-02-24T05:32:28+03:00
2021-02-24T05:32:28+03:00
2021-02-24T05:32:28+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210224/833102112.html
В США распорядились проверять все лайнеры с двигателями PW4000
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney PW4000, необходимо... ПРАЙМ, 24.02.2021
новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83276/84/832768490.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83276/84/832768490.jpg
https://1prime.ru/images/83276/84/832768489.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83276/84/832768489.jpg
https://1prime.ru/images/83276/84/832768488.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83276/84/832768488.jpg
https://1prime.ru/business/20210222/833094689.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney PW4000, необходимо проверять их перед полетом.
"Сегодня вечером FAA издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует от американских операторов самолетов, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полетом", — говорится в сообщении на сайте авиарегулятора.
FAA сообщило, что операторы должны проводить проверку для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре.
Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
Американская авиакомпания United Airlines временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
Читайте также:
Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо