МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney PW4000, необходимо проверять их перед полетом. Власти рассказали, есть ли у авиакомпаний России неисправные Boeing 777

"Сегодня вечером FAA издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует от американских операторов самолетов, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полетом", — говорится в сообщении на сайте авиарегулятора.

FAA сообщило, что операторы должны проводить проверку для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре.

Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

Американская авиакомпания United Airlines временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.

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