МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава "Норникеля" Владимир Потанин уступил первое место в списке богатейших предпринимателей России председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову и его семье, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

К настоящему времени состояние Мордашова и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Состояние миллиардера Владимира Потанина на фоне падения акций "Норникеля" сократилось за день на 1,1 миллиарда — до 28,9 миллиардов долларов.

Бумаги компании дешевеют третий день подряд после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей"), а также приостановки работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский".

На Норильской обогатительной фабрике в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов, в результате чего погибли трое рабочих. Потанин после аварии заявил, что она произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности. По его словам, компания будет ужесточать требования по промышленной безопасности. В понедельник в ходе торгов состояние Потанина снижалось на 1,2 миллиарда долларов, но он оставался лидером списка богатейших россиян.

Кроме того, в среду "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Влияние приостановки на прогноз по производству металлов будет оценено позднее, сообщил ГМК.

Ранее, 15 февраля, Потанин стал первым российским миллиардером, состояние которого оценивалось в 30 миллиардов долларов на фоне роста акций "Норникеля".