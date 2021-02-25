МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские страны начнут выдавать визы россиянам уже летом 2021 года, и соотечественники смогут отправиться в Европу. SpaceX до конца года планирует отправить на орбиту четырех туристов

Выступая на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года, он отметил, что у РСТ есть представители за рубежом практически во всех европейских странах.

"Они надеются, что летом начнут выдаваться визы гражданам России. Это их прогноз, хотя официальной информации пока нет. Ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах", — сказал Игнатьев на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года.

Глава РСТ уточнил, что ряд европейских стран уже готовы открыть границы для российских туристов и привел в пример Грецию.

"У властей этой страны желание открыть границы для российских граждан велико. Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема", — прокомментировал ситуацию спикер, обратив внимание на то, что решение по открытию границ будет единым для всех стран ЕС.

Он отметил, что по состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.

Читайте также:

Российские туристы назвали категории самых неприятных попутчиков