МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне стали активно готовиться к наступлению весны и предстоящему сезону летних отпусков и для того, чтобы привести фигуру в форму после зимы, приобретают товары для занятия спортом, продажи этой категории в феврале на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries выросли почти в 1,5 раза, сообщили РИА Новости в компании. В Москве оборот торговли и услуг вырос на четверть

"С 1 по 24 февраля 2021 года продажи товаров для спорта выросли на 46% (в штуках — ред.) по сравнению с началом года, с 1 по 24 января 2021 года. В числе самых популярных — аксессуары для пилатеса, йоги и аэробики. Помимо этого, пользуются популярностью тренажеры и инвентарь для занятий в домашних условиях", — говорится в сообщении.

Спрос на велотренажеры, в частности, вырос на площадке в 2,2 раза, на эллиптические тренажеры — в 3,5 раза. В феврале россияне приобрели скакалок в 1,86 раза больше, чем в январе, спортивных валиков — в 1,69 раза, а резинок-эспандеров — на 42% больше, сообщил интернет-ритейлер.

Wildberries также отмечает в феврале рост продаж спортивной одежды и обуви, так, спрос на кроссовки увеличился в 1,55 раза, кеды — в 1,74 раза, футболки — в 1,76 раза, спортивные майки — в 1,68 раза.

Кроме того, россияне стали активнее приобретать товары, связанные с правильным питанием. В феврале спрос на кухонные весы для расчета объема порций на площадке компании вырос в 1,71 раза, на спортивное питание — на 48% и сахарозаменители — на 43%.

"В феврале в число самых популярных продуктов питания на Wildberries вошли те, которые помогают россиянам заботиться о своей фигуре: натуральная пастила без сахара, арахисовая паста без сахара, сушеное манго, семена чиа для похудения и сахарозаменители", — добавили в компании.

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