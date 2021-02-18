МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России предложили учредить 7 апреля День здорового образа жизни, передает RT. Геронтолог сформулировал четыре правила для продления молодости и жизни

С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, направивший письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В своем обращении Хамзаев отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идеи, необходимой не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

Как отметил общественный деятель, сегодня можно говорить о том, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

"В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом", — говорится в письме.

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