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В России предложили ввести еще один праздничный день
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В России предложили учредить 7 апреля День здорового образа жизни, передает RT. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая... ПРАЙМ, 18.02.2021
здоровье, праздник, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России предложили учредить 7 апреля День здорового образа жизни, передает RT.
С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, направивший письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В своем обращении Хамзаев отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идеи, необходимой не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.
Как отметил общественный деятель, сегодня можно говорить о том, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.
"В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом", — говорится в письме.
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