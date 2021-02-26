МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого химического концерна BASF SE за 2020 год составил 1,06 миллиарда евро против прибыли в 8,421 миллиарда годом ранее, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составил 1,15 евро против прибыли в 9,17 евро годом ранее. Выручка компании по итогам года незначительно снизилась в годовом выражении, до 59,149 миллиарда евро. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

При этом по итогам четвертого квартала чистая прибыль BASF составила 1,055 миллиарда евро, увеличившись в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 1,15 евро против 0,16 евро годом ранее. Выручка компании по сравнению с таким же периодом прошлого года выросла на 8%, до 15,905 миллиарда евро.

BASF отмечает, что неопределенность в отношении будущего развития экономики сохраняется. В то же время компания ожидает восстановления мировой экономики в 2021 году после резкого спада, вызванного пандемией коронавируса. В связи с этим компания прогнозирует рост выручки в текущем году до 61-64 миллиардов евро.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, количество сотрудников группы по состоянию на конец 2019 года превышает 117,6 тысячи человек.