2021-02-26T13:16:50+03:00
2021-02-26T13:16:50+03:00
2021-02-26T13:16:50+03:00
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Toyota отзывает более трех тысяч машин в России
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"Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности... ПРАЙМ, 26.02.2021
авто, россия, toyota, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.
"Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов", — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев машин, указывает Росстандарт.
Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, замена усилителя тормозов на новый, модернизированный.