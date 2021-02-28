2021-02-28T10:08:56+03:00
2021-02-28T10:08:56+03:00
2021-02-28T10:08:56+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210228/833130334.html
Власти продлили действующий порядок техосмотра
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "У автовладельцев и... ПРАЙМ, 28.02.2021
правительство, россия, авто, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83235/49/832354908.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/49/832354908.jpg
https://1prime.ru/images/83235/49/832354907.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/49/832354907.jpg
https://1prime.ru/images/83235/48/832354895.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/48/832354895.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210228/833126121.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.
"Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", — добавили в сообщении.