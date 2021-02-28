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https://1prime.ru/business/20210228/833131316.html
Россия вошла в список "проблемных" стран по росту цен на продукты
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В России существует проблема роста цен на продовольствие, считает Bloomberg. Агенство включило страну в список "горячих точек", где цены на продукты "заставляют людей... ПРАЙМ, 28.02.2021
россия, цены на продовольствие, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В России существует проблема роста цен на продовольствие, считает Bloomberg. Агенство включило страну в список "горячих точек", где цены на продукты "заставляют людей волноваться". По мнению издания, рост цен на продукты является серьезным риском для властей, поскольку может вызвать протесты.
Bloomberg сообщает, что из-за повышенного спроса со стороны Китая и возросшей уязвимости цепочек поставок, мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года.
Ранее в России ввели тарифную квоту на экспорт зерновых для снижения цен на внутреннем рынке. Кроме того, Мишустин поручил поддерживать цены на самые востребованные товары, такие как сахар и подсолнечное масло, на приемлемом уровне.
Помимо России агенство включило в свой список Индию, Турцию, Бразилию и Нигерию.