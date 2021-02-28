МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В России существует проблема роста цен на продовольствие, считает Bloomberg. Агенство включило страну в список "горячих точек", где цены на продукты "заставляют людей волноваться". По мнению издания, рост цен на продукты является серьезным риском для властей, поскольку может вызвать протесты. Эксперт предупредил о "жутком" росте цен на продовольствие

Bloomberg сообщает, что из-за повышенного спроса со стороны Китая и возросшей уязвимости цепочек поставок, мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года.

Ранее в России ввели тарифную квоту на экспорт зерновых для снижения цен на внутреннем рынке. Кроме того, Мишустин поручил поддерживать цены на самые востребованные товары, такие как сахар и подсолнечное масло, на приемлемом уровне.

Помимо России агенство включило в свой список Индию, Турцию, Бразилию и Нигерию.