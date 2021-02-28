МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Дефицит продуктов в России исключен, предпосылок для резких изменений цен также нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Эксперт рассказала, кому нужно адресовать продуктовые субсидии

"Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — сообщили в министерстве.

В ведомстве указали, что в настоящее время Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. "Минпромторг России находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и ФАС", — добавили в пресс-службе.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля — экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.

Ранее Bloomberg включил Россию в список "горячих точек" в отношении цен на продовольствие.