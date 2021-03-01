МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" в ходе общего собрания подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Об этом сообщают "Известия", у которых есть этот документ, который будет направлен в кабмин на этой неделе.

В предложения вошли следующие меры:

законодательное ограничение темпы роста тарифов и платежей;

повышение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей;

предоставление самозанятым права сдавать в аренду апартаменты;

создание переходного налогового режима для отдельных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров) со снижением ставки НДС по крайней мере до 10%;

радикальное сокращение так называемого "перекрестного субсидирования" в электроэнергетике (когда корпоративная цена электричества больше, чем розничная, для населения), а также ряд других мер. Малый и средний бизнес перестал экономить на аренде офисов

Как сообщалось ранее, правительство уже сформировало проект новых мер поддержки бизнеса. В него вошли возобновление льготного кредитования на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала и смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.

Помимо это, "Известия" напомнили, что премьер-министр Михаил Мишустин уже официально объявил о запуске новой программы льготного кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей "ФОТ 3.0". В ее рамках можно будет взять займ под 3%.